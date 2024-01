E' stata trovata morta la ristoratrice Giovanna Pedretti, ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano e titolare della pizzeria Le Vignole, che negli ultimi giorni era finita sotto i riflettori per un post pubblicato sui social. Le cause della morte non sono note, non si esclude un gesto volontario. Il corpo sarebbe stato trovato nel Lambro, dove sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e uomini della Scientifica.

La donna aveva pubblicato la risposta alla recensione omofoba di un cliente, che si era lamentato per aver dovuto consumare il pasto accanto ad una coppia gay e ad un disabile. Il post della pizzeria, pubblicato 3 giorni fa sulla pagina Facebook del locale e dopo 3 giorni ancora visibile, è stato commentato da migliaia di persone che hanno apprezzato la condotta dei proprietari e ne hanno elogiato la sensibilità.

Ora dopo ora, però, sono comparsi anche commenti critici nei confronti del post e messaggi che hanno messo in discussione la veridicità della vicenda, simile per certi versi a quella relativa ad una recensione pubblicata nel 2022 in relazione ad un locale in Veneto. Il caso della pizzeria Le Vignole è stato osservato e discusso anche da alcuni personaggi noti. In particolare, sul caso si era espresso Lorenzo Biagiarelli, autore del libro 'Ho mangiato troppa carne' è membro del cast di 'È sempre mezzogiorno' in tv.