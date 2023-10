i: PENNY è il primo retail in Italia a sviluppare 12 referenze a marchio “Abbiamo deciso di farlo con il nostro marchio Welles sviluppando insieme ad Airc delle referenze che possano essere in linea con quelle che sono le nostre linee guida per quanto riguarda la sostenibilità”. Lo ha detto Nicola Pierdomenico, Chief Executive Officer di PENNY Italia a margine della presentazione delle nuove reference della linea Welles realizzate in collaborazione con gli esperti di Airc.