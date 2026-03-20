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Turismo e sviluppo: Calopresti 'La Calabria si comprende solo scoprendola e vivendola'

20 marzo 2026 | 09.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Per il regista Mimmo Calopresti, tra gli ospiti della due giorni organizzata dalla Fondazione Magna Grecia sul tema "Oltre il mare. I patrimoni per la continuità dell'offerta turistica", ci sono mille modi per raccontare la Calabria, regione affascinante e misteriosa nella quale affondano le sue radici: "Ho cercato di capirla in tutte le maniere, perché la Calabria è un grande mistero. Bisogna viverla lavorando e conoscendo le persone, i posti andando oltre stereotipi e pregiudizi, perché la Calabria non è una terra di turismo semplice, classico. È un posto dove vivere un'esperienza forte con la natura, con le persone, con delle radici anche molto importanti".

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