Turismo inclusivo e accessibile, su Casa Italia Radio i segreti del settore

Turismo Inclusivo e Accessibile: Roberto Vitali di Village For All svela i segreti del settore su Casa Italia Radio. Nell’intervista, ai microfoni di Casa Italia Radio nella rubrica Bricks and Music, condotta da Paolo Leccese ed Emiliano Cioffarelli, Roberto Vitali, Presidente di Village for All, ha affrontato il tema del turismo inclusivo e accessibile in Italia. Si è discusso dell’attenzione crescente che il settore ha ricevuto durante il periodo pandemico, con investimenti da parte di imprenditori, amministrazioni e ministeri per rendere il turismo più accessibile e inclusivo.

Con Roberto Vitali è stata anche analizzata l’importanza delle Olimpiadi Milano Cortina del 2026 come catalizzatore per lo sviluppo e la promozione di strutture turistiche accessibili evidenziando la necessità di un cambiamento di paradigma nell’approccio all’accessibilità, spostandosi da una mera osservanza delle normative a una visione più ampia e attenta alle diverse esigenze dei turisti.

"È emersa l’importanza - spiega Casa Italia Radio - di considerare non solo le disabilità motorie, ma anche le esigenze delle persone ipovedenti, cieche, sorde e con disabilità cognitive. Dobbiamo prendere in esame maggiormente il ruolo delle strutture ricettive nell’adottare l’accessibilità sin dalla fase di progettazione, ma anche nell’adattare le strutture già esistenti per renderle più accessibili. Il concetto di 'turismo per tutti' come obiettivo principale, incoraggiando le strutture a investire nella formazione del personale, nell’utilizzo di tecnologie a supporto dell’accessibilità e nella creazione di progetti specifici per soddisfare le diverse esigenze dei turisti è uno dei punti cardini per l’inclusività turistica. L’accessibilità in futuro dovrà essere vista sempre meno come un onere o un costo, ma sempre più come un’opportunità per migliorare la qualità delle strutture turistiche e attrarre un pubblico più vasto e diversificato".