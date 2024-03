Turismo, premio Unpli a sagre, La Russa: "Sinergia tra istituzioni, associazionismo e imprese"

“Rivolgo un sincero pensiero di apprezzamento per l'impegno e la dedizione che caratterizzano le Pro Loco italiane su tutto il territorio nazionale. Le sagre sono da sempre l'occasione per rinnovare le tradizioni delle nostre città, dei borghi, delle comunità locali. L'Italia vanta una straordinaria diffusione di prodotti tipici e di eccellenze culinarie che, assieme alle unicità e alle specificità dei territori, costituiscono un vero e proprio volante di attrazione per un turismo enogastronomico di qualità e sostenibilità. In tale condizione, questo appuntamento costituisce anche un'occasione per ricordare come la sinergia tra istituzioni, associazionismo e mondo delle imprese sia fondamentale per sostenere e valorizzare l'Italia dei campanili, delle tradizioni locali e dell'eccellenza". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un messaggio letto dal senatore Antonio De Poli alla cerimonia di consegna del marchio “Sagra di Qualità”, promosso dall’Unpli, che si è tenuta oggi presso la Sala Koch del Senato.

"Rinnovo quindi i miei auguri di buon lavoro, con la certezza che anche le realtà premiate nel 2024 sapranno incarnare al meglio lo spirito che caratterizza le attività di volontariato portate avanti da tutti a livello sociale, culturale e ambientale”, ha concluso La Russa.