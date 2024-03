Turista bloccato a Capo Gallo salvato dai Vigili fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi è stata inviata alla sala operativa del Comando dei vigili del fuoco di Palermo una richiesta di aiuto da parte di un uomo straniero rimasto bloccato in zona non antropizzata all'interno della riserva di Capo Gallo. E' stato lo stesso uomo ad inviare la richiesta d'intervento comunicando di non riuscire a tornare sui propri passi, inoltre l'uomo ha informato la sala operativa di non necessitare di assistenza sanitaria e di non accusare malori. Sul posto sono state inviate due squadre tra cui operatori Tas (topografia applicata al soccorso) e Saf (speleo alpino fluviali). Vista la zona di intervento è stato necessario richiedere il supporto dell'elicottero VF del nucleo di Catania (Drago VF 142), che è giunto sul posto intorno alle ore 16.10, gli elisoccorritori si sono verricellati sul luogo dell'intervento ed hanno recuperato l'uomo che è stato trasportato presso l'aeroporto di Boccadifalco dove è stata anche inviata una ambulanza, a scopo precauzionale, per verificare le condizioni di salute dell'uomo.