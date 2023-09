Ucelli (Mars): “Vogliamo migliorare la vita dei pet come loro fanno con la nostra”

“Lavoriamo affinchè si possano avere benefici reciproci per l’azienda, gli associati e anche gli animali domestici, poichè questi ultimi migliorano le nostre vite, ci rendono più felici, più sani e sicuri. Vogliamo quindi a nostra volta fare qualcosa per loro, per migiorare la loro vita”. Queste le parole di Yesim Ucelli, Amministratrice delegata di Mars Italia e General manager di Mars Sud Europa, a margine del workshop “Pet vibes, better office”, organizzato da Mars, Royal Canin ed AniCura, con il quale si è voluto aprire un confronto sul tema. L’incontro è inoltre stato l’occasione per presentare i risultati dell’indagine condotta da SWG su commissione di Gruppo Mars ed intitolata “Gli uffici pet friendly nell’era odierna, post pandemia”. La survey evidenzia la percezione positiva dei lavoratori rispetto alla possibilità di portare in ufficio i propri amici a quattrozampe, purtroppo però solo un ufficio su dieci risulta pet-friendly.