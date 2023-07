Ucraina-Russia, la provocazione di Vauro: "Armiamo Mosca" - Video

In un video, la 'soluzione' paradossale al conflitto: "Tanto sono cattivi i russi che si ammazzerebbero da soli"

"Ho trovato finalmente la soluzione della guerra in Ucraina". La provocazione di Vauro Senesi arriva su Twitter, attraverso un video nel quale il vignettista spiega il paradossale modo in cui si riuscirebbe a porre fine al conflitto. "Altro che cardinal Zuppi, pace, pacifisti e pacifiniti. Signori, basta armi a Kiev. Non perché sono contro le armi - sottolinea Vauro -, dobbiamo mandare armi a Mosca perché i russi sono talmente cattivi che si fanno saltare il gasdotto Nord Stream 1 e Nord Stream 2 da soli, adesso anche la diga se la sono fatta saltare da soli. E i droni sul Cremlino se li sono buttati da soli! Se noi diamo le armi ai russi, quelli sono capaci, tanto cattivi sono, di ammazzarsi nell'arco di venti minuti, una mezz'oretta...ed è finita, è finita", le parole del disegnatore.