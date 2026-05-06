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Ue: Pedullà (M5S), "Made in Europe è direzione da perseguire in modo sostenibile"

06 maggio 2026 | 12.53
Redazione Adnkronos
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"Non si torna indietro dal Green, dalla trasformazione, dalla transizione energetica ed ecologica che con grande fatica abbiamo intrapreso e con grande impegno anche da parte di moltissime imprese italiane, imprese del settore industriale e del mondo agricolo. Noi riteniamo che dobbiamo andare avanti ma dobbiamo andare avanti in modo sostenibile in modo che tutti possano raggiungere gli obiettivi senza lasciare indietro nessuno" . Queste le parole dell'eurodeputato del Movimento 5 Stelle Gaetano Pedullà a margine dell'evento 'L'Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe'.

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