Ue: Pedullà (M5S), "Made in Europe è direzione da perseguire in modo sostenibile"

"Non si torna indietro dal Green, dalla trasformazione, dalla transizione energetica ed ecologica che con grande fatica abbiamo intrapreso e con grande impegno anche da parte di moltissime imprese italiane, imprese del settore industriale e del mondo agricolo. Noi riteniamo che dobbiamo andare avanti ma dobbiamo andare avanti in modo sostenibile in modo che tutti possano raggiungere gli obiettivi senza lasciare indietro nessuno" . Queste le parole dell'eurodeputato del Movimento 5 Stelle Gaetano Pedullà a margine dell'evento 'L'Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe'.