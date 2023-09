Ufo, Bittarello: "Sito Usa per trasparenza segnalazioni? Solo uno specchietto per le allodole"

"Ciò che non è stato posto in risalto dai media è che sul sito web lanciato dal Pentagono vanno a finire solo banali file desecretati, ovvero ciò che all’Intelligence non serve più in quanto non di interesse della Difesa nazionale". Così all'Adnkronos la nota ufologa Francesca Bittarello, commentando il lancio, da parte del Pentagono, di Aaro, un sito che si occupa di raccogliere e rendere disponibili i dati degli avvistamenti dei cosiddetti 'fenomeni anomali non verificati. "La parola 'file desecretati' fa la differenza: significa che ciò che invece potrebbe essere un reale pericolo per la sicurezza nazionale vuoi a causa di potenze straniere o entità non terrestri rimane ben blindato e secretato e studiato in gran segreto", spiega ancora Bittarello, autrice del libro 'Ufo a Roma' e Presidente del Centro Studi Ufology World.

"Penso che questa nuova trovata americana sia uno specchietto per le allodole, ovvero una sorta di aiuto didattico per evitare futuri errori da improvvisati testimoni di Ufo che poco sanno di ciò che vola in cielo, vuoi di natura umana, vuoi di natura atmosferica o in ultimo extraterrestre". Secondo l'ufologa, l'affermazione del Dipartimento della Difesa 'Siamo impegnati alla trasparenza', "racchiude in realtà tutto il contrario: è una semplice trovata per zittire l’opinione pubblica e i media sempre più pressanti sull’argomento Ufo dopo la creazione del tanto atteso Ufficio Speciale, voluto dal Congresso nel 2022 che lavora, coordina e collabora con varie realtà selezionate per identificare ciò che il Pentagono definisce Uap".

"In Italia - conclude Bittarello - non esiste un sito web che raccoglie audiovisivi studiati e desecretati sul fenomeno, ma abbiamo sul sito istituzionale dell’Aeronautica Militare una sezione gestita dal Reparto Generale Sicurezza Volo dove sono resi pubblici gli avvistamenti allo stato attuale non identificati giunti con il modulo ufficiale in dotazione alle forze armate nell’attesa di indagini approfondite".