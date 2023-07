Ultima Generazione, blitz davanti a Battistero Firenze - Video

Nuovo blitz di Ultima Generazione. Davanti al Battistero di Firenze questa mattina, verso le 11.30, cinque persone hanno versato vernice rossa sui propri corpi per esprimere solidarietà a Ester e Guido, i due cittadini aderenti a Ultima Generazione che nell'estate 2022 si sono incollati al basamento della statua di Laocoonte presso i Musei Vaticani e il 12 giugno scorso sono stati condannati a 9 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 1.500 euro ciascuno (con sospensione di entrambe le sanzioni), cui si aggiunge il risarcimento di 28.000 euro di danni.

I partecipanti hanno esposto uno striscione con la scritta 'Non Paghiamo Il Fossile'. Hanno inoltre letto alcuni brani dell'enciclica 'Laudato Si' di Papa Francesco, che contiene riferimenti alla crisi climatica e all’urgenza di agire.

Dopo dieci minuti è arrivata una volante della Polizia municipale e quattro dei cittadini aderenti alla protesta sono stati condotti al comando in Via delle Terme per essere identificati. L'ultimo è rimasto seduto davanti al Battistero e alle 11:50 è stato trascinato via dai vigili urbani mentre effettuava resistenza passiva non violenta, come è stato reso noto da un comunicato di Ultima Generazione.