Due attivisti di Ultima Generazione quasi investiti sull'A12 oggi, lunedì 4 dicembre. In 10, aderenti alla campagna 'Fondo riparazione', hanno bloccato alle 9.20 di stamattina la carreggiata in direzione Roma dell’A12, all’altezza dell’uscita Torreinpietra, nel territorio del Comune di Fiumicino. "Due cittadine si sono incollate con la mani all’asfalto - ha fatto sapere il movimento - Alle 9.26 un automobilista è prima sceso dalla macchina aggredendo una cittadina, per poi risalire sulla vettura, ed investendo l’altra cittadina, per poi dileguarsi. La carreggiata è stata liberata alle 10".

Oggi:

‼ Per alcuni uomini è più grave fare 15 minuti di ritardo che investire delle persone.



Questo è il prodotto di un sistema individualista, che è quello che stiamo contestando e continueremo a contestare. pic.twitter.com/cbgpBlA1c6 — Fondo Riparazione | Ultima Generazione (@UltimaGenerazi1) December 4, 2023

Leonardo, 24 anni, rider e studente di filosofia ha dichiarato durante il blocco: “Sono qui perché ho visto con i miei occhi Milano venire distrutta da un'alluvione, ho visto il Po dimezzarsi e i contadini farsi la guerra per l’acqua. Io sono qui perché penso che le persone possano mobilitarsi contro un governo che li sta ammazzando".