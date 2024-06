Ultime ore di maltempo sull'Italia poi tornano sole e caldo africano con 35-40°C. Le regioni che vedranno lo sbalzo termico più estremo saranno quelle dell’Italia centrale con un aumento anche di 15°C tra la giornata di ieri e quella di sabato.

Questi sbalzi termici e il maltempo degli ultimi giorni confermano un periodo eccezionale per alcune regioni del Nord con l’estate che non vuole arrivare, un po’ come successe nel 2004 e nel 2005: per il Settentrione, tra l’altro, si prevedono altre piogge almeno fino al 3 luglio, salvo una breve tregua tra giovedì e venerdì fa presente iLMeteo.it. Un quadro complesso, disordinato, legato all’assenza dell’anticiclone delle Azzorre, l’alta pressione che porta condizioni estive stabili, non troppo calde e soprattutto durature. Con la presenza dell’anticiclone Africano è invece normale passare da fiammate tropicali a piogge ‘monsoniche’ con un’Italia spesso divisa in due.

Ma cosa succederà dunque nelle prossime ore? Sono previsti gli ultimi temporali, a tratti intensi, sulla fascia adriatica e sul Triveneto, poi la Goccia fredda (ciclone irlandese) porterà il suo carico di maltempo verso la Croazia e la Serbia. Domani, giovedì 27 giugno, e venerdì 28 saranno due giornate ottime, anche se già tra 48 ore le temperature saranno molto calde con picchi di 38-39°C sulle Isole maggiori, 34°C anche a Roma e 33°C a Forlì.

Previsioni meteo weekend

Come detto, sarà soprattutto durante il weekend che l’Italia vivrà un momento disordinato: al Centro-Sud le temperature diverranno nuovamente africane, al Nord arriveranno altre piogge forti e pericolose. Nel dettaglio, sabato 29 giugno sono attesi intensi rovesci soprattutto nel pomeriggio tra Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia in estensione serale anche al Triveneto. Per fortuna, non sono previste piogge significative sulla ‘martoriata’ Emilia Romagna, colpita dal maltempo degli ultimi giorni.

Al contrario, sul resto dell'Italia avremo il solleone con ancora 38°C in Sicilia, 37°C anche a Benevento, Caserta e Terni, 36°C diffusi in Puglia e con 35°C previsti a Bolzano, Frosinone, Napoli e Roma. Ma sarà l'ultimo giorno di questo pazzo mese di giugno a regalare un ulteriore e più intenso picco del caldo africano: Bari, Siracusa e Taranto avranno la ‘febbre’ a 40-41°C, Catania, Foggia e Lecce a 39 così come numerose località della Sardegna. Sulla Capitale sono previsti 35-36°C fino a lunedì. Alcuni acquazzoni saranno confinati ad Alpi e Prealpi ma tutto sommato pioverà meno rispetto al sabato.

Insomma, un’Italia divisa in 2 nel weekend: per il Nord, l’estate 2024 deve ancora iniziare; al Centro-Sud siamo già alla terza ondata di caldo della stagione con valori estremi associati all’anticiclone nordafricano in risalita dall’Algeria.

Oggi, mercoledì 26 giugno - Al Nord: temporali verso il Nord-Est, ancora su Alpi e Prealpi. Al Centro: instabile specie sulla fascia adriatica. Al Sud: locali temporali sui settori peninsulari.

Domani, giovedì 27 giugno - Al Nord: soleggiato, qualche rovescio sul Triveneto specie montuoso. Al Centro: soleggiato. Al Sud: bel tempo e caldo.

Venerdì 28 giugno - Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: bel tempo e molto caldo.

Tendenza: sole e molto caldo nel weekend al Centro-Sud, temporali forti al Nordovest.