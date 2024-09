“Nella seconda edizione della 60 promesse under 30 della politica ci teniamo a ribadire l’importanza della costanza della militanza politica e alcuni nomi nuovi perché ci sono tanti ragazzi che con il loro impegno stanno facendo la differenza” Ha dichiarato Federico Lobuono, presidente dell’associazione La Giovane Roma, a margine dell’evento all’Università degli Studi Link a Roma in cui sono state premiate le 60 giovani promesse under 30 della politica italiana.