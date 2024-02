Ungheria, Hammerbande e il caso Ilaria Salis su Radio Kulturaeuropa

La Hammerbande e il caso Ilaria Salis saranno al centro di uno speciale che andrà in onda domani, martedì 6 febbraio, alle 17.30 su Radio Kulturaeuropa e sul suo canale Youtube. Francesca Totolo e Alessandro Cavalli sveleranno obiettivi e nomi della rete criminale antifascista nota come "Banda del martello", ne racconteranno i collegamenti internazionali, le azioni criminali portate avanti a partire dal 2018 e i relativi processi, protezioni e latitanze in posti esotici di alcuni di questi soggetti e i collegamenti con l'Italia e con alcune realtà "antifa" del Nord.