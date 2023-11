Università, Bernini: “Obiettivo ritorno dei nostri ricercatori all’estero, creiamo ambiente amichevole”

“Più che una sfida nuova direi che si tratta di proseguire in quello che abbiamo fatto questo anno. La parola chiave è collaborazione, lavorare insieme per la garanzia del diritto allo studio, gli alloggi universitari e consentire agli studenti di costruirsi un futuro. Obiettivo? Ritorno dei nostri ricercatori all’estero, questo sarà possibile con le infrastrutture che stiamo mettendo su. Se creiamo un ambiente amichevole per la ricerca i ricercatori saranno con noi.” Ha dichiarato la Ministra per l’Università e la Ricerca Anna Maria Bernini a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico 2023-2024 dell’Università di Roma Tor Vergata.