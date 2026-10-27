Università Campus Bio-Medico di Roma, alla Nuvola l'evento 'Shaping What's Next, Dare Forma al Futuro'

La ricerca genera valore quando incontra la capacità di innovazione da parte di Università, istituzioni e imprese. È in questa prospettiva che si è svolto al Roma Convention Center La Nuvola l'evento intitolato 'Shaping What's Next – Dare forma al futuro', promosso dall'Università Campus Bio-Medico di Roma. Al centro dell'incontro la Scuola di Dottorato dell'Ateneo, il cui progetto formativo si sviluppa in stretta connessione con i percorsi di laurea magistrale, le attività di ricerca e le collaborazioni con il mondo produttivo.