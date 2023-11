Università degli Studi Link: Inaugurazione dell'Anno Accademico 2023/2024

L'Università degli Studi Link ha dato il via all'anno accademico 2023/2024 con una cerimonia solenne e prestigiosa presso l'Aula Magna Franco Frattini. L'evento ha visto la partecipazione di personalità del mondo accademico, delle forze armate, dell'imprenditoria e delle istituzioni. Dopo i saluti istituzionali del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi Link, Carlo Alberto Giusti, che ha aperto la cerimonia sottolineando l'importanza dell'istruzione e della ricerca nel contesto attuale e, dopo l'introduzione di Luigi Maruotti, Presidente del Consiglio di Stato e Programme Leader del Corso di Studi in Giurisprudenza, che ha delineato le sfide e le opportunità che attendono gli studenti nel percorso accademico, un momento di particolare risonanza è stato la lectio magistralis tenuta da Giampiero Massolo, Presidente dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI). Massolo, rinomato analista, ha affrontato il tema "Scenari ed attori del disordine mondiale", offrendo una panoramica dettagliata degli attuali contesti geopolitici. Secondo Massolo, la crisi internazionale potrebbe essere mitigata, ma non risolta perché viviamo sotto una nube tossica improntata a relazioni di confronto e non di collaborazione. Tutto questo porta a conseguenze economiche e di geografia funzionale (basata sulle interconnessioni, gasdotti, flussi di materie prime). Esistono, tuttavia, dei fattori mitiganti che permettono alle crisi geopolitiche di non tracimare con conseguenze troppo devastanti a livello globale “In Medio Oriente - ha detto Massolo - il rischio più grave è una regionalizzazione del conflitto con azioni belliche dirette tra Israele e Iran. Se questo avvenisse, potrebbe comportare un coinvolgimento degli Stati Uniti, cosa che gli americani di certo oggi non vorrebbero. Più in generale, è sempre più evidente una contrapposizione tra “The West” e “The Rest”, cioè tra i paesi che si riconoscono nel modello occidentale e tutti gli altri, in cui non ci sono buoni e cattivi perché non basata su elementi valoriali ma su convenienze e interessi.” Il Rettore, Carlo Alberto Giusti, ha anche annunciato l'avvio ufficiale del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria a Città di Castello, una nuova sede che si aggiunge a quelle già operative a Roma e Napoli. “Nei mesi scorsi - ha ricordato il rettore, Carlo Alberto Giusti - abbiamo ospitato le prime due edizioni del Festival Nazionale delle Università, che ha contribuito finalmente a mettere a fattor comune le esperienze di decine di istituzioni accademiche italiane su temi di grande attualità come la cultura digitale e l’intelligenza artificiale, e abbiamo dato vita a innumerevoli incontri, seminari, lectiones magistrales con prestigiose figure italiane e internazionali”. L'Inaugurazione dell'Anno Accademico 2023/2024 all'Università degli Studi Link ha rappresentato un momento importante per la comunità accademica, che si è unita per celebrare il passato e guardare al futuro, consapevole delle sfide e delle opportunità che l'istruzione superiore può offrire alle giovani menti del domani.