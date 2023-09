Università degli Studi Link intitola aula magna a Frattini

"Franco Frattini: il giurista e l’uomo di Stato". È questo il titolo della cerimonia di intitolazione dell’aula magna dell’Università degli Studi Link, in programma domani alle 16 nell’ateneo in via del Casale di San Pio v 44 a Roma. Frattini, scomparso nove mesi fa, oltre ai tanti prestigiosi incarichi istituzionali, è stato a lungo Programme Leader del corso di Giurisprudenza della Link.

L’evento vedrà l’introduzione del presidente del Consiglio di Stato Luigi Maruotti e gli interventi, tra gli altri, di Giovanni Malagò, presidente del Coni, di Gabriella Palmieri Sandulli, avvocato generale dello Stato, di Gianni Letta, oggi presidente dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D’Amico, di Marcella Gargano, direttrice generale dell'istituzione della formazione superiore del Ministero dell'Università e della Ricerca, e di diversi rappresentanti delle istituzioni che con Frattini hanno condiviso un tratto del loro percorso.