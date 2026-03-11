circle x black
Università e AI: Luiss e Google avviano collaborazione per innovare la didattica

11 marzo 2026 | 14.28
Redazione Adnkronos
L'intelligenza artificiale entra nelle aule universitarie con un nuovo progetto di collaborazione tra Luiss e Google, presentato durante l'evento ""Reimagining the Learning Experience at Luiss - Nuove frontiere della formazione nell'era dell'AI". L'obiettivo è sviluppare un modello formativo in cui l'AI diventa uno strumento per potenziare le capacità umane, supportando creatività, pensiero critico e competenze analitiche di studenti e docenti. L'intesa è stata presentata al Campus Luiss di viale Romania.

