Università e benessere: Anna Maria Speranza (La Sapienza), 'Il counseling offre agli studenti un supporto per il percorso universitario'

"Il progetto nasce all'interno di Proben, un progetto più ampio finanziato dal ministero in diverse università italiane per il benessere degli studenti. Elemento centrale è il counseling universitario, che noi offriamo gratuitamente a tutti gli studenti e le studentesse". Lo ha detto Anna Maria Speranza, professoressa ordinaria e direttrice del dipartimento di Psicologia Dinamica della Sapienza Università di Roma, alla presentazione de "Il mio primo passo", l'installazione partecipativa dell'artista visivo Mattia Varsalone, in arte Lunar, promossa da Wave.