circle x black
Cerca nel sito
 

Università e benessere: Anna Maria Speranza (La Sapienza), 'Il counseling offre agli studenti un supporto per il percorso universitario'

30 settembre 2026 | 13.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Il progetto nasce all'interno di Proben, un progetto più ampio finanziato dal ministero in diverse università italiane per il benessere degli studenti. Elemento centrale è il counseling universitario, che noi offriamo gratuitamente a tutti gli studenti e le studentesse". Lo ha detto Anna Maria Speranza, professoressa ordinaria e direttrice del dipartimento di Psicologia Dinamica della Sapienza Università di Roma, alla presentazione de "Il mio primo passo", l'installazione partecipativa dell'artista visivo Mattia Varsalone, in arte Lunar, promossa da Wave.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
L'annuncio di Magi (+Europa): "Da oggi digiuno per modificare legge elettorale" - Video
Mattarella alla Scala per i 120 anni della Cgil, il lungo applauso al suo ingresso - Video
Roma, trovato cadavere in un parco a Tor Sapienza: in corso i rilievi della scientifica - Video
Romano Prodi: "L'Europa oggi è assopita e ai margini"
Squalo mako si attacca all'amo, lotta un'ora al largo di Livorno e poi si libera - Video
Golf car, l'assessore del Lazio Ghera: "Da Regione normativa in poche settimane" - Video
Prix Italia, tutto sulla 78ma edizione: dagli ospiti al claim 'Play Human' - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Scuola, stretta sul registro elettronico per i compiti a casa
Euronext-Deutsche Boerse, Testa spiega l'impatto di una possibile aggregazione per Piazza Affari - Video
Colf, badanti e baby sitter: quando va versata la contribuzione - Video
Manovra, Testa (Borsa italiana): "Ecco cosa servirebbe per aumentare le quotazioni" - Video
Carburanti, Pichetto: "L'8 ottobre faremo punto situazione nazionale e rispetto a Ue" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza