Università e benessere: Varsalone (artista), 'Con gli studenti abbiamo fatto arte insieme per parlare di benessere'

L'installazione multisensoriale che ho realizzato con Wave, rientra in un progetto interessante che aiuta gli studenti a fare il loro primo passo verso il proprio benessere. Questo è il concetto della mia arte multisensoriale: fare arte insieme alle persone e, in questo caso, insieme agli studenti dell'università" Ha detto Mattia Varsalone, artista visivo, in arte Lunar, autore dell''installazione partecipativa che porterà negli spazi universitari de La Sapienza di Roma un messaggio semplice ma potente: prendersi cura di sé inizia con un primo passo