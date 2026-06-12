Università: Ferrari (Unipd-Galileiana), 'programma ME.MO, orienta il futuro dei giovani'

"Tre giorni in cui i ragazzi, con tutto il loro entusiasmo, hanno dato sfogo a domande e dubbi sul loro futuro, affidando le risposte a giovani vicini d'età che hanno, a loro volta, indossato le scarpe dei quasi coetanei rispolverando le ansie e le aspettative del passato, e dimostrando, infine, anche un certo dispiacere al termine di questo percorso durato 6 mesi". Sono le parole di Chiara Ferrari, tutor del programma ME.MO., nel corso dell'incontro con la stampa presso la scuola Galileiana di studi superiori dell'università di Padova, in occasione della presentazione, dal 9 all'11 giugno, del progetto ME.MO. – Merito e Mobilità Sociale: tre giornate di internship residenziale con studenti e studentesse provenienti da tutta Italia.