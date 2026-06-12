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Università: La Scuola Galileiana e il progetto ME.MO.: un'alleanza per il futuro degli studenti

12 giugno 2026 | 06.45
Redazione Adnkronos
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Al secondo anno di attivazione a Padova, il progetto ME.MO. ha offerto a un gruppo di studenti delle scuole superiori tre giorni intensi di lezioni, laboratori e confronto diretto con docenti e tutor, permettendo loro di scoprire da vicino la Scuola Galileiana. Il programma, finanziato tramite i fondi del PNRR, è promosso dalla rete MERITA, un'alleanza strategica tra la Scuola Galileiana, la Scuola Superiore Sant'Anna e la Normale di Pisa, il Collegio Superiore di Bologna e la Scuola Superiore della Sapienza di Roma. L'iniziativa punta ad abbattere i confini economici legati al talento, fornendo ai giovani gli strumenti ideali per pianificare con consapevolezza il proprio futuro formativo, in un'esperienza che si è rivelata fortemente entusiasmante e formativa anche per gli stessi tutor universitari.

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