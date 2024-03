Università, Labra (UniMiB): “Giornata nazionale delle università porta gli atenei nella società”

“La giornata odierna è un modo per portare le università nella società e nella città. In questa occasione, i cittadini conoscono l’università e l’università conosce i cittadini, è proprio un nuovo modo di interazione”. Così Massimo Labra, professore di Botanica all’università degli studi di Milano-Biocca, a margine dell’evento “Università svelate”, la prima edizione della giornata nazionale delle Università, istituita per il 20 marzo dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui) e dedicata alla celebrazione del sapere e dell’istruzione.