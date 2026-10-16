Università, l'ad di Snam Agostino Scornajenchi è l’Alumnus Luiss 2026

E' Agostino Scornajenchi, amministratore delegato di Snam, l'Alumnus Luiss 2026. L'attribuzione del titolo che premia ogni anno i laureati più brillanti dell’Ateneo avverrà il prossimo 11 novembre a Roma, nell'ambito della tradizionale cerimonia con cui l'Ateneo intitolato a Guido Carli, premia le personalità che si sono distinte nel panorama nazionale e internazionale. "Ricevere il premio di Alumnus dell’Anno dalla Luiss è per me motivo di grande orgoglio e gratitudine - ha detto Agostino Scornajenchi -. Questa Università ha rappresentato una tappa fondamentale del percorso mio e di tanti colleghi della mia generazione. La Luiss ci ha trasmesso metodo, valori e senso di responsabilità. Questo riconoscimento è uno stimolo per consolidare e restituire ciò che, attraverso lo studio, l’impegno e la passione abbiamo realizzato negli anni. Credo, oggi più che mai, sia importante mantenere vivo il legame tra Università, nuove generazioni e mondo del lavoro. E ringrazio la Luiss per consentirci questo".

Nato a Roma nel 1972, Agostino Scornajenchi è dottore commercialista e revisore contabile. Laureato con lode in Economia e Commercio, vanta un'esperienza trentennale maturata ai vertici del settore delle infrastrutture energetiche di grandi dimensioni attraverso ruoli di crescente responsabilità in primari gruppi italiani e internazionali. Alla guida di Snam dal maggio 2025, in precedenza ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato e direttore generale di CDP Venture Capital Sgr sostenendo la crescita dell'ecosistema dell'innovazione. È stato, inoltre, chief financial officer di Terna, definendone il Piano strategico e guidando la controllata Brugg Cables AG in qualità di presidente esecutivo. Ancora prima, ha ricoperto incarichi manageriali di primo piano in Poste Italiane, Engie Energy Southern Europe, AceaElectrabel ed Enel. Dal 2021 è presidente di Andaf, l’Associazione nazionale direttori amministrativi e finanziari. "Agostino Scornajenchi rappresenta un modello di leadership autorevole e competente - ha sottolineato il presidente della Luiss, Giorgio Fossa -. Il suo percorso alla guida di primari gruppi del Paese testimonia il valore e la solidità della preparazione che la Luiss offre ai propri studenti, formando professionisti capaci di distinguersi nei contesti più complessi e competitivi".

Per il rettore dell’Ateneo, Paolo Boccardelli, "con questo riconoscimento celebriamo una figura di grande spessore professionale e umano, che ha sempre dimostrato competenza, visione e capacità di leadership. La scelta di affidare a un laureato Luiss la guida di un settore strategico come quello dell’energia, cruciale per la competitività e il futuro del Paese, è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità e testimonia il valore di una formazione capace di preparare i talenti a guidare le trasformazioni del nostro tempo". Il presidente del Luiss Alumni Network (Lan), Daniele Pelli ha concluso: "La nomina dell’amministratore delegato di Snam a laureato dell’anno, testimonia la vitalità e l’orgoglio di un network in continua espansione, che oggi conta oltre 70.000 laureate e laureati nel mondo, impegnati a promuovere talento, connessioni e occasioni di crescita".