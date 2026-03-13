circle x black
Cerca nel sito
 

Università: Severino (Luiss), 'ciclo interviste apre anno di forte presenza a Milano'

13 marzo 2026 | 16.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Questo ciclo di interviste apre un anno in cui contiamo di essere più presenti nel nostro Hub di Milano. La Luiss è un'università internazionale: la 'i' nella sua sigla sottolinea proprio questa dimensione. Pertanto, è naturale che si coltivino iniziative sempre più frequenti in una città così internazionale come il capoluogo lombardo per dare ai nostri giovani un messaggio di apertura all'Europa e agli altri continenti sui temi della cultura, dell'interdisciplinarità e sul futuro. Si tratta infatti di aspetti per i quali il valore della formazione assume un ruolo fondamentale". Così Paola Severino, presidente di Luiss School of Law in occasione di "Il tuo mondo, domani": il ciclo di interviste organizzato presso il Luiss Hub di Milano a cura del giornalista e scrittore Massimo Nava, pensato per dare voce ai protagonisti della vita culturale, professionale e scientifica milanese e nazionale. Ospite della serata Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Rombo bianco su sfondo blu, nuovo cartello stradale: cosa significa
Carboni e Paradiso, il doppio duetto che infiamma Roma - Video
News to go
Guerra in Iran, settore agroalimentare italiano in crisi
News to go
Poche donne al comando, solo il 22,4% dei posti nei governi
Iran, due droni colpiscono Dubai - Video
Maltempo a Roma, piove dentro l'aeroporto di Fiumicino: il video del terminal allagato
Corteo Giovani Palestinesi a Bologna: "No aggressione a Iran, invasione Libano e occupazione Gaza" - Video
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza