Urbani (Fondazione Cariplo): "Facciamo vedere ciò che facciamo ma anche complessità problemi affrontati"

Le ricerche presentate in occasione del ventennale di Fondazione Housing Sociale “sono state degli approfondimenti molto tecnici e credo che la Fondazione abbia voluto celebrare i suoi vent'anni facendo vedere quello che fa, ma anche la complessità dei problemi che affronta”. Sono queste le parole del direttore generale di Fondazione Cariplo, Sergio Urbani, intervistato dall’Adnkronos in occasione delle celebrazioni per il ventennale di Fondazione Housing Sociale - Fhs, nata nel 2004 su impulso di Fondazione Cariplo per rispondere alla crescente emergenza abitativa.