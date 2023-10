Ustica: Marrazzo, 'Copasir chieda ad Amato se informato nell’83 di ‘corpo esterno’ vicino a dc9'

“In occasione dell’audizione del Copasir di Giuliano Amato sarebbe opportuno chiarire perché non ha mai dichiarato di essere stato informato nell’83 dal Generale Saverio Rana, allora responsabile del Rai, il Registro aeronautico italiano, della presenza di un ‘corpo esterno’ che viaggiava vicino all’aereo poi precipitato”. A dichiararlo è il giornalista e conduttore tv, Giampiero Marrazzo, autore dell’inchiesta sul disastro di Ustica.

“In una recente intervista - continua Marrazzo - il ministro dei Trasporti di allora, Claudio Signorile mi ha dichiarato che Rana si presentò da lui con una tesi estremamente chiara: il tracciato radar di cui era impossesso segnalava la presenza di un missile o di un altro aereo sulla stessa rotta del Dc9 dell’Itavia. A quel punto Signorile gli suggerì, per una questione di competenza, di andare da Giuliano Amato. Ma nell’intervista rilasciata poche settimane fa a ‘Repubblica’, non vi è riferimento a quell’incontro, che sarebbe avvenuto pochi anni dopo la strage di Ustica. Sarebbe pertanto necessario - conclude il giornalista - verificare questa circostanza tutt’altro che secondaria, per aggiungere un ulteriore elemento al caso”.