Vaccini, Conversano (Asl Taranto): "Importante coinvolgere pediatri nelle campagne"

“Dobbiamo sensibilizzare i genitori, la scuola non è solo un luogo di possibile vaccinazione ma anche un luogo in cui si fa promozione delle vaccinazioni, con la consapevolezza che la vaccinazione può dare benefici in tutto il corso della vita. E' importante che i pediatri vengano coinvolti nell'organizzazione delle campagne, la scelta dei vaccini, quali vaccini prendere, quando iniziare, come distribuirli”. Lo ha detto Michele Conversano, direttore del Servizio di igiene e prevenzione, Asl Taranto nell'incontro sulla prevenzione vaccinale in età pediatrica presso il MoMeC promosso da AstraZeneca.