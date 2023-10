Vaccini, esperti: "Proteggere fragili già in ospedale con anti-influenza e zoster"

Tutelare i pazienti fragili “è il nostro obiettivo principale. Sono persone che hanno già delle patologie, ed è per questo che abbiamo deciso di avviare una campagna di vaccinazione sia per l'antinfluenzale, sia per l'Herpes zoster. Per potenziare la rete di offerta vaccinale e raggiungere il maggior numero possibile di soggetti eleggibili alla vaccinazione è necessario sviluppare modelli organizzativi che prevedano una sostanziale integrazione tra ospedale e territorio”. In questa ottica, si inserisce la proposta, al paziente ricoverato, “ della vaccinazione prima di essere dimesso dall'ospedale". Lo ha detto Maria Corvino, direttore sanitario Asl Napoli 1, all’evento Ecm ‘La vaccinazione del paziente fragile: ospedale e territorio, nuove opportunità di interazione’ che si è svolto oggi all'Ospedale del mare di Napoli.

“Fare una vaccinazione - aggiunge Giuseppe Vitiello, direttore Uoc direzione medica di presidio Asl Napoli 1 - riduce l'afflusso ospedaliero, riduce le riacutizzazioni dei pazienti cronici e, soprattutto, alle soglie della stagione invernale - con quello che sarà il picco influenzale stagionale - riduce gli accessi al pronto soccorso, che non possono essere estremizzati all'infinito, ma che hanno un limite strutturale e organizzativo derivante dal numero dei locali e del personale adibiti all'attività assistenziale. L'esperienza orribile del Covid - continua - ci ha dato tanto, in termini negativi, ma ci ha anche insegnato tanto. Il Covid ci ha fatto capire che la possibilità di intercettare i bisogni, soprattutto quelli dei fragili, consente di agire in un momento preventivo rispetto a quello dell'insorgenza della malattia e così ridurre tutte quelle che sono le complicanze che derivano dall'insorgenza di una patologia”.

“L'interazione ospedale territorio - ribadisce Rosanna Ortolani, dirigente Asl Napoli 1 - è una sfida da percorrere. Purtroppo, l'obiettivo prefissato dal ministero sulla copertura della vaccinazione antinfluenzale è dal 75 al 90%, come valore ottimale. Noi in regione non riusciamo ancora a raggiungere questi valori perché c'è una cattiva comunicazione e una resistenza del paziente anziano. La cosa importante è non lasciare solo il paziente, così da avere un percorso già delineato, quando esce dall’ospedale. Per ottenere una maggiore adesione nelle vaccinazioni - conclude Ortolani - l'ospedale deve assolutamente favorire l'adesione alla campagna vaccinale per Herpes zoster, influenza e pneumococco”.