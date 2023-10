"L'obiettivo che ci viene dato dal ministero sulla copertura della vaccinazione antinfluenzale deve essere dal 75 al 90 per cento - come valore ottimale. Noi in regione non riusciamo ancora a raggiungere questo risultato a causa della cattiva comunicazione ed una resistenza del paziente anziano". Ha dichiarato Lucia Marino, direttore dipartimento Prevenzione Asl Napoli 1 a margine dell’evento ECM svoltosi all'ospedale del mare