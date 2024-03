Vaccini, Spadea (AslRoma): "Dobbiamo garantire la vaccinazione a tutti i bambini"

"Il setting scolastico può garantire un accesso egualitario alla vaccinazione della popolazione pediatrica. Dobbiamo creare le condizioni per tutti i bambini, sia a quelli che hanno il pediatra che a quelli che il pediatra non ce l'hanno: frequentando la scuola li raggiungiamo tutti”. Così si è espressa Antonietta Spadea, Direttore Uoc Accoglienza, tutela e promozione della Salute Distretto 14, Direttore Uoc Vaccinazioni, Asl Roma 1, nell'incontro dedicato al tema della prevenzione, con un focus specifico sulla vaccinazione antinfluenzale in età pediatrica, promosso da AstraZeneca.