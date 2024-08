Vaiolo scimmie, ministero: "In Italia situazione sotto controllo, rafforzata rete sorveglianza"

"La situazione epidemiologica in Italia al momento è sotto controllo poiché non sono stati accertati casi del nuovo ceppo (Clade I) di Mpox", il cosiddetto vaiolo delle scimmie. "I nostri uffici sono in costante contatto con gli organismi internazionali, per elaborare misure condivise". È quanto dichiara Mara Campitiello, capo del Dipartimento della Prevenzione del ministero della Salute.

"Il ministero della Salute - aggiunge - ha attivato i canali operativi con Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e Istituto superiore di sanità per la pianificazione di strategie di contenimento del rischio nell’eventualità di variazione dello scenario attuale; contestualmente si sta procedendo con il rafforzamento della rete di sorveglianza diagnostica su tutto il territorio nazionale. La scorta nazionale di vaccini al momento è sufficiente a garantire il fabbisogno e stiamo elaborando una nuova circolare informativa alle Regioni con indicazioni alla popolazione e agli operatori impegnati nei siti di frontiera".

Inoltre "è in corso la valutazione dell’istituzione di un tavolo interministeriale di concerto con i ministeri degli Esteri, dell’Economia e delle finanze, degli Interni e dei Trasporti per concordare piani operativi di contrasto alla diffusione del patogeno con un approccio strategico organizzato" conclude.