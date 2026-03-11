circle x black
Cerca nel sito
 

Valditara: "Stem centrali in società guidata da IA e nuove tecnologie"

"Investiti 2,1 miliardi per digitalizzare scuole e rafforzare matematica"

Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito
Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito
11 marzo 2026 | 11.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Le discipline scientifiche giocano un ruolo centrale, decisivo in una società sempre più governata dall’intelligenza artificiale, dalle nuove tecnologie, dalla genetica, l’informatica e dalla robotica. Si dice che l’italia ha dei gap da recuperare e un in parte è vero. Ma non dimentichiamo che nelle stem ci sono scuole che hanno raggiunto risultati straordinari. Ci sono regioni italiane che sono al vertice in Europa. Grazie al contributo straordinario dei docenti, negli ultimi anni abbiamo raggiunto risultati straordinari nella diffusione delle stem”. Lo ha detto Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, intervenendo oggi a Roma al festival Pulsar, evento di Open da un'idea di Iliad, dedicato alle discipline Stem. Iniziativa dedicata al confronto tra istituzioni, università e mondo della ricerca sulle competenze scientifiche e tecnologiche del futuro.

“Abbiamo investito due miliardi e cento milioni di euro per la digitalizzazione delle scuole e avviato riforme importanti per rafforzare l’insegnamento della matematica e delle scienze”, ha aggiunto Valditara. “Abbiamo varato una nuova didattica che parte dalla realtà per arrivare a impadronirsi della teoria, per arrivare a capire la teoria”. Il ministro ha quindi sottolineato l’importanza di rafforzare la formazione scientifica e tecnologica nelle scuole per accompagnare la trasformazione digitale in corso. “Lavoriamo affinché il Paese possa crescere e conquistare il futuro grazie alla scuola, offrendo ai nostri giovani la possibilità di realizzare appieno i propri talenti e azzerando le differenze di genere”, ha concluso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Stem Intelligenza Artificiale Nuove Tecnologie Genetica Informatica Robotica
Vedi anche
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza