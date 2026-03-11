Valditara: "Stem centrali in società guidata da IA e nuove tecnologie"

“Le discipline scientifiche giocano un ruolo centrale, decisivo in una società sempre più governata dall’intelligenza artificiale, dalle nuove tecnologie, dalla genetica, l’informatica e dalla robotica. Si dice che l’italia ha dei gap da recuperare e un in parte è vero. Ma non dimentichiamo che nelle stem ci sono scuole che hanno raggiunto risultati straordinari. Ci sono regioni italiane che sono al vertice in Europa. Grazie al contributo straordinario dei docenti, negli ultimi anni abbiamo raggiunto risultati straordinari nella diffusione delle stem”. Lo ha detto Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, intervenendo oggi a Roma al festival Pulsar, evento di Open da un'idea di Iliad, dedicato alle discipline Stem. Iniziativa dedicata al confronto tra istituzioni, università e mondo della ricerca sulle competenze scientifiche e tecnologiche del futuro.

“Abbiamo investito due miliardi e cento milioni di euro per la digitalizzazione delle scuole e avviato riforme importanti per rafforzare l’insegnamento della matematica e delle scienze”, ha aggiunto Valditara. “Abbiamo varato una nuova didattica che parte dalla realtà per arrivare a impadronirsi della teoria, per arrivare a capire la teoria”. Il ministro ha quindi sottolineato l’importanza di rafforzare la formazione scientifica e tecnologica nelle scuole per accompagnare la trasformazione digitale in corso. “Lavoriamo affinché il Paese possa crescere e conquistare il futuro grazie alla scuola, offrendo ai nostri giovani la possibilità di realizzare appieno i propri talenti e azzerando le differenze di genere”, ha concluso.