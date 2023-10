La Procura della Repubblica di Varese sta eseguendo accertamenti per ricostruire il movente che ha portato all'omicidio-suicidio che si è consumato ieri mattina a Cuasso al Monte, in provincia di Varese. Intorno alle 11 di ieri, mercoledì 25 ottobre, Pierluigi Vacchi, 84enne, con una pistola di piccolo calibro ha sparato alla moglie Giuseppina Anselmini, di 80 anni, per poi togliersi la vita.

Il procuratore di Varese Massimo Politi fa sapere, attraverso una nota, che "sono in corso indagini per comprendere il movente dell'accaduto che, allo stato, deve ricondursi a dinamiche familiari non conosciute e che non coinvolgono soggetti terzi". Secondo quanto comunica la Procura, inoltre, "non risultano fatti pregressi denunciati". Le indagini sono affidate ai carabinieri di Porto Ceresio e Varese.