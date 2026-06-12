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Picchiavano e rapinavano in pieno centro a Varese, ripresi dalle telecamere di sorveglianza - Video

12 giugno 2026 | 15.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Vittime scelte a caso nell'area pedonale del centro storico di Varese, in tarda notte, avvicinate e aggredite con calci, pugni e bottiglie, prima di venire rapinate di telefono e carta di credito. Sono tre le violente rapine, avvenute in pochi giorni all'inizio di febbraio, contestate a due uomini italiani e una donna salvadoregna, tutti pluripregiudicati, arrestati ieri dalla polizia.

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Per risalire ai tre presunti rapinatori gli agenti della sezione 'antirapina' hanno scandagliato le immagini registrate da vari impianti di videosorveglianza del centro. In uno dei video, diffuso dalla questura di Varese, si vedono i tre - due a piedi e uno in bicicletta - prendere a pugni una vittima e poi lasciarla a terra all'ingresso di un palazzo, prima di allontanarsi. In un'altra occasione la giovane vittima, dopo essere stata picchiata e derubata, è stata costretta sotto minaccia dai rapinatori a raggiungere un bancomat del centro e a prelevare cento euro.

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varese varese rapine varese news varese rapine video
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