Vasto, dopo aggressione a coppia "no psicosi-lupo ma task force per catturare l'animale"

Niente psicosi da lupi in Abruzzo, dove pochi giorni fa, a Vasto Marina, si è verificata l'aggressione di un animale ai danni di una giovane coppia che passeggiava di sera lungo il litorale. L'ultima di una lunga serie - ben sette attacchi - cominciata già un anno fa, quando il 7 agosto del 2022 una turista fu azzannata sulla spiaggia di Punta Penna. Eppure, dichiara all'AdnKronos la vice sindaca di Vasto, Felicia Fioravante, la situazione nella cittadina abruzzese è tranquilla. "La gente del posto vive normalmente la sua quotidianità senza psicosi-lupo", ha confermato Fioravante. "La sera il nostro lungomare è pieno di turisti e cittadini che passeggiano in spiaggia senza paura. Il problema c'è e non va minimizzato - aggiunge la vice sindaca - e noi stiamo facendo tutto il possibile per rispondere alla problematica, in primis cercare di capire se si tratta realmente di un lupo o di un canide inselvatichito".

E per scoprirlo, l'amministrazione ha messo in piedi una vera e propria task force di esperti. "Abbiamo fatto scendere in campo tecnici altamente specializzati dell'Ente Parco della Majella - prosegue Fioravante - che oltre ad avere alta competenza in materia hanno anche tutti gli strumenti adatti per provvedere poi alla cattura del presunto lupo. Sicuramente stiamo parlando di un animale selvatico che si muove in un territorio molto ampio, l'ultimo avvistamento, prima dell'aggressione di venerdì, è avvenuto 40 giorni fa", conclude la vice-sindaca.