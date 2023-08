Venerdì a Palmi il maestro orafo Sacco consegna la tiara dell'Animella

Si svolgerà venerdì 11 agosto, presso la sala del Consiglio Comunale di Palmi, la storica consegna della tiara dell'Animella da parte del maestro orafo Gerardo Sacco. L'iniziativa rappresenta una delle tappe fondamentali del ricco programma che condurrà la città di Palmi alla trionfale scasata della Varia del giorno 27 agosto. La cerimonia di consegna della tiara dell'Animella, dono generoso del maestro orafo Gerardo Sacco alla Città di Palmi, si svolgerà alle ore 18:30, alla presenza delle più alte cariche istituzionali.

L'Amministrazione Comunale e la Fondazione Varia di Palmi riceveranno con grande emozione il gioiello che cingerà il capo della bambina eletta in questa edizione della Varia, che verrà poi tramandata da Animella ad Animella quale patrimonio condiviso di una esperienza unica. La tiara, che verrà presentata e donata alla città, rappresenterà non solo la devozione alla Madonna della Lettera, ma anche l'unità del popolo palmese, con l'auspicio che la comunità tutta possa ritrovarsi saldamente intorno ai valori di unione, solidarietà e fratellanza, che sono propri della Varia.

È lo stesso maestro Sacco con queste parole a spiegare in anteprima l'opera: “È realizzata interamente a mano in oro, argento, diamanti e zaffiri. Ad impreziosire la base 5 agate di colori diversi di chiaro richiamo alle corporazioni. Al centro L’”Auspice Maria” monogramma mariano rappresentato dalla stilizzazione di una “A” in brillanti naturali a significare la Luce e di una “M” in zaffiri blu naturali, in rappresentanza del cielo. Letteralmente significa “sotto la protezione di Maria” a cornice di tutto delle palme stilizzate sia per l’origine del nome della città ma anche simbolo teologico di regalità, di trionfo e di pace oltre che di martirio". Sarà lo stesso Sacco, intervenendo alla presentazione, a fornire altri dettagli dell'opera partendo dalla sua personale ispirazione.