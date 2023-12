Cambia il tempo sull'Italia dopo qualche giorno di alta pressione, ma con un cielo spesso molto nuvoloso o coperto e anche nebbioso. Tra la notte e la mattinata di domani, mercoledì 13 dicembre, giorno di santa Lucia, arriveranno piogge sparse che attraverseranno le regioni settentrionali e la Toscana settentrionale, poi raggiungeranno anche l’Umbria. Giovedì con il Maestrale le precipitazioni verranno portate verso le regioni adriatiche, il Lazio e parte del Sud, anche sotto forma di temporale.

Antonio Sanò, fondatore de iLMeteo.it fa sapere che il fronte perturbato, collegato a un ciclone attivo sulle Isole Britanniche, sarà sospinto da venti di Libeccio, quindi seguito dal Maestrale per poi abbandonare l’Italia con un’irruzione di aria artica (Grecale e Bora). Le temperature in quota inizieranno a diminuire cosicché la neve, sugli Appennini, potrà cadere al di sopra dei 1400 metri, ma con quote in rapido calo.

Mentre al Nord il tempo sarà già migliorato con il ritorno del sole, venerdì faranno il loro ingresso i venti di Tramontana e poi di Grecale e Bora. Non ci saranno molte precipitazioni, ma quelle previste su Abruzzo, Molise e rilievi meridionali, risulteranno nevose a quote collinari. Il fronte perturbato abbandonerà definitivamente l’Italia nel corso del weekend.

Oggi, martedì 12 dicembre - Al nord: cielo localmente coperto o nebbioso. Al centro: cielo molto nuvoloso o coperto. Al sud: cielo irregolarmente nuvoloso, a tratti coperto in Campania.

Domani, mercoledì 13 dicembre - Al nord: al mattino piogge su Lombardia, Nordest e sul levante ligure, migliora nel pomeriggio, ma non sul Triveneto, nebbie in Piemonte. Al centro: instabile su alta Toscana e poi in Umbria. Al sud: tante nuvole, rare precipitazioni.

Giovedì 14 dicembre - Al nord: molte nubi in pianura e sole sui monti. Al centro: instabile su Marche meridionali, Abruzzo e Molise, bassa Toscana e Lazio. Al sud: instabile con rovesci e nevicate oltre i 1500 metri.

Tendenza: calo termico e ultima instabilità al Sud.