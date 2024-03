Ventura: “Ci occupiamo di formazione e del supporto alle comunità locali”

“L’istituto centrale fornisce al progetto di censimento del patrimonio culturale immateriale il supporto tecnico e scientifico, sia attraverso il lavoro dei suoi funzionari, sia attraverso l’individuazione di collaboratori esterni, incaricati di seguire e coordinare il lavoro dei volontari. Abbiamo predisposto una tipologia di schede da utilizzare sui territori, e stiamo concludendo la realizzazione di moduli didattici in cui docenti universitari ed esperti di vari settori forniscono indicazioni introduttive ai volontari delle Pro Loco. In sostanza, quindi, ci occupiamo di formazione e del supporto alle comunità locali”, ha spiegato Leandro Ventura, Direttore dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, in occasione dell’evento in cui è stato presentato il primo censimento nazionale del patrimonio culturale immateriale, presso la sede dell’Istituto stesso a Roma.