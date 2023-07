Vercelli, tenta di rapire neonata di 4 mesi: arrestata 30enne

Avrebbe tentato di sottrarre una neonata di 4 mesi alla madre mentre entrambe si trovavano in chiesa. La Polizia di Stato di Vercelli ha arrestato una 30enne gravemente indiziata del reato di tentato sequestro di persona, sottrazione di persone incapaci e violenza privata. La donna è stata raggiunta dalla misura cautelare in carcere eseguita dalla Squadra mobile della Questura di Vercelli.

L'episodio risalirebbe allo scorso 31 maggio. La 30enne, non riuscendo nel suo intento solo per la decisa resistenza opposta dalla madre, avrebbe poi inseguito la donna costringendola a rifugiarsi in un cortile condominiale fino all’arrivo di una Volante della Polizia di Stato

I poliziotti, in base alle descrizioni ricevute dalla madre e da alcuni testimoni, sono riusciti successivamente a individuare la presunta autrice mentre i successivi accertamenti hanno permesso di ricostruire i vari tentativi di sottrarre la neonata alla madre e di consolidare un robusto impianto accusatorio a carico dell’indagata, nei cui confronti è scattata l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica di Vercelli.