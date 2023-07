Via Berlusconi, artista Palombo: 'Perché no? Basta tabù radical chic'

l'autore dei murales in via Volturno dedicati al Cav punta il dito contro 'la borghesia che ha distrutto la sinistra' e loda il 'visionario' Berlusconi

Dopo l’addio a Milano nel terzo murale realizzato dall’artista aleXandro Palombo in via Volturno, potrebbero forse essere in arrivo nuove opere dedicate a Silvio Berlusconi. “È la domanda che tutti si stanno ponendo nei bar e per le strade del quartiere Isola di Milano. Il dibattito è accesso e molti si augurano una veloce vandalizzazione nella speranza di vedere una nuova reazione del Cavaliere”, risponde all’Adnkronos lo street artist, conosciuto per le sue opere satiriche e irriverenti.

I primi due murales dedicati al Cav sono stati nel giro di poche ore vandalizzati e poi rimossi. Stessa sorte toccherà anche alla terza opera? “Fa parte del processo artistico, la rimozione è un sentimento avverso all'arte e ne potenzia l'azione. Difficile che i collezionisti si possano portare via il muro Atm, cosa che invece è accaduta con alcune opere che ho creato sui pannelli di legno dei cantieri edili”, racconta Palombo.

Nel murale comparso ieri in via Volturno, il Cav saluta la sua città natale, tenendo sotto braccio l’insegna della via che porta il suo nome, dopo averla sostituita dalla targa ‘via dei radical chic’. Il bersaglio è "una certa borghesia capitalista di sinistra che ha mandato in frantumi la sinistra e i suoi sentimenti più sinceri”, svela Palombo, aggiungendo però che “i radical chic sono una categoria in estinzione, è stato un cattivo vezzo che ha fatto danni al vero sentiment della sinistra”.

Lo street artist entra quindi nel dibattito sull’intitolazione di una via di Milano a Silvio Berlusconi. “Perché no?", si chiede, osservando che “Berlusconi ha avuto le sue grane e le conosciamo tutti, ma tutta questa rabbia a cosa ci ha portato? Costruire l'immaginario del Berlusconi nemico a chi ha giovato e a cosa è servito?”.