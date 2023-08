Viggiù, turisti tedeschi distruggono statua per girare video social

In mille pezzi un’opera di Enrico Butti. La scena ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Tra di loro anche un modello-influencer da 1,5 milioni di follower

Distruggono una statua dello scultore Enrico Butti per girare un video da mettere sui social. E' successo all'interno di Villa Alceo a Viggiù, in provincia di Varese, scelta da un gruppo di giovani turisti tedeschi per trascorrere alcuni giorni di vacanza. Tra di loro, riportano i media locali, anche un modello-influencer da 1,5 milioni di follower.

La scena è stata ripresa dalle telecamere di video sorveglianza della Villa. Nelle immagini si vedono quattro persone con il cellulare in mano che riprendono due ragazzi abbracciati a un statua al centro di una fontana che, improvvisamente, perdono l'equilibrio mandando in frantumi l'opera d'arte. La statua si chiamava 'Domina' ed era opera dello scultore Enrico Butti. Aveva un valore di 200 mila euro.

"Il simbolo della villa, che dava il saluto a chi arrivava e partiva, è un cumulo di frammenti, che ho recuperato e custodito per due ragioni: servirà ai carabinieri nelle fasi successive alla denuncia. E poi chissà, si potrà pensare a qualche forma di restauro, anche se un esperto da me interpellato in questi giorni mi ha fatto capire che c’è ben poco da fare", ha dichiarato a Varese News il proprietario della villa Bruno Golferini.