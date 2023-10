Vigili del fuoco in elicottero salvano cane in un dirupo a Pordenone

La squadra dei Vigili del fuoco di Maniago, insieme al Saf (Speleo Alpino Fluviale) proveniente dalla sede centrale di Pordenone, sono stati impegnati dalle 9.30 fino al pomeriggio inoltrato di oggi per soccorrere un cane bloccato in un profondo dirupo nei pressi del rifugio Pussa, nel comune di Claut. Nella giornata di ieri, Kelly, un cane meticcio di 6 mesi, era a passeggio sul sentiero CAI 375, quando improvvisamente si è liberato dal guinzaglio inoltrandosi nel bosco nei pressi del "Ciol del la Meda" fino a un terreno estremamente ripido e impervio che gli impediva di muoversi.

A nulla sono serviti i tentativi del proprietario di raggiungere l'animale, aiutato anche da amici accorsi in aiuto, così questa mattina è arrivata la richiesta di aiuto ai Vigili del fuoco, i quali dopo aver valutato attentamente lo scenario della zona dalla quale provenivano gli abbai, hanno richiesto l'intervento dell'elicottero Drago 149 del reparto volo di Venezia, che una volta sul posto, con dei sorvoli individuava il cane sopra un salto roccioso. Gli elisoccorritori, sbarcati a monte e con tre calate in corda doppia, hanno raggiunto l'animale, spaventato, ma in buone condizioni. Dopo averlo tranquillizzato, lo hanno assicurato con una speciale imbragatura e con due verricellate si sono fatti recuperare a bordo del velivolo. Kelly è stata così riconsegnata sana e salva ai proprietari, rimasti per tutta la durata delle operazioni a valle in attesa.