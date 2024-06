Violenza su donne, moda e istituzioni insieme con la collezione 'Polizia Sportswear'

La Polizia di Stato sceglie anche la strada della moda per dire no alla violenza di genere. Con la presentazione della capsule 'Polizia Sportswear', nella prima giornata della 106esima edizione di Pitti Uomo, la storica pantera delle volanti scende dalle auto e rilancia il suo simbolo di forza e protezione per dare un ulteriore segno dell'impegno costante delle forze dell’ordine nella sensibilizzazione contro la violenza di genere e ogni forma di discriminazione.

'Polizia Sportswear' è il brand creato su licenza concessa da Difesa Servizi e nasce dal lavoro della giovane designer Vanessa Carboni, fondatrice di Errecouture, e la Polizia di Stato, con il lancio sul mercato di una collezione per il momento composta da sette proposte maschili e che si arricchirà presto con la collezione femminile per l’autunno/inverno 25/26. Un brand che rappresenta un nuovo e forte impegno sociale e si avvicina alla gente, riaffermando i valori fondamentali contro la violenza in tutte le sue forme.

"Abbiamo capito subito – commenta Vanessa Carboni - quanto importanti, veri e concreti fossero i valori e la dedizione alla protezione di tutti i cittadini della Polizia di Stato e questi capi vogliono rafforzare il senso di prossimità tra i cittadini e le Forze dell’Ordine”.

Il Commissario Capo Vanessa Pellegrino Monti, rappresentante della Polizia di Stato, ha sottolineato l'importanza del simbolismo nella collezione: "In fase di brainstorming, abbiamo individuato nella pantera il perfetto elemento decorativo per i capi, perché rappresenta un simbolo di difesa e di pronto intervento”.

La presentazione a Pitti Uomo ha visto la partecipazione di numerose autorità e personalità di rilievo, tra i quali il questore di Firenze Maurizio Auriemma, il poliziotto ad honorem Massimiliano Ossini, rappresentanti della Rinascente, di Difesa Servizi e la campionessa olimpica Elisa di Francisca.

L’esclusiva collezione è attualmente esposta nella sede della Rinascente di Firenze in Piazza della Repubblica, dove rimarrà esposta fino al 16 giugno in un corner dedicato al secondo piano dello store. “La scelta di ospitare l’evento di presentazione e la prima collezione di Polizia Sportswear nella Rinascente Firenze – ha spiegato la Managing Director Mariella Elia – nasce dalla condivisione di valori comuni nella lotta contro la violenza di genere, affinché anche la moda possa rappresentare un valido veicolo di sensibilizzazione di valori fondamentali”.