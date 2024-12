Violenza sulle donne, Steca (Cug): “Nostro sportello offre personale esperto e formato”

“L'apertura dello sportello non è stato un processo né semplice né immediato, ma abbiamo deciso di appoggiarci sin dal principio a due realtà molto importanti: Cadmi e Svs, due centri storici della realtà milanese, al cui interno è presente personale con lunga esperienza e formazione su questi temi. Pertanto, invece di improvvisare, dedicando nostro personale, abbiamo deciso, in un'ottica di rete e di lavoro in comune, di coinvolgere personale che già lavora in questi due centri”. Sono le parole di Patrizia Steca, presidente Cug - Comitato Unico di Garanzia di Milano-Bicocca, a margine dell’incontro, promosso dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca, intitolato ‘Gli strappi della violenza: riflessioni e azioni’, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.