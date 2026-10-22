Violetti (Confassociazioni Digital): "Data center distribuiti in tutta Italia, serve una legge"

L'Italia deve aprire una nuova stagione di sviluppo dei data center per raggiungere una sovranità digitale effettiva, valorizzando i dati e le competenze nazionali. Serve legge nazionale urgente che definisca una strategia complessiva. I data center devono essere distribuiti su tutto il territorio." Così Andrea Violetti, presidente di Confassociazioni Digital, in occasione della conferenza "Data Center Sovrani – Energia, Intelligenza Artificiale, Cybersecurity", organizzata da Confassociazioni Digital, presso Camera dei Deputati