Virus respiratorio sinciziale, nasce l’Alleanza per un’infanzia libera dall’Rsv

"Respirare per crescere-Alleati per un’Infanzia libera dall’Rsv", questo il titolo del Manifesto presentato in Senato che segna l'inizio dell'Alleanza di esperti provenienti da società scientifiche, associazioni di pazienti, federazioni, economisti e istituzioni per un'iniziativa volta a rivoluzionare la prevenzione dell'infezione da virus respiratorio sinciziale Rsv nei bambini, meglio conosciuta come bronchiolite. L'Rvs rappresenta una delle principali minacce alla salute dei bambini nel loro primo anno di vita, con oltre 230.000 eventi sanitari richiedenti attenzione medica. Oggi è possibile adottare una strategia di immunoprofilassi passiva utilizzando anticorpi monoclonali di nuova generazione, riconosciuti per la loro efficacia e sicurezza.