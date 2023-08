Visibilia, Ruffino sotto lente Consob da un anno: interlocuzioni fino a suicidio

E' da circa un anno, da quando Visibilia Editore è finita sotto i riflettori della procura di Milano, che la Consob aveva attivato "un'interlocuzione" con Luca Giuseppe Reale Ruffino, ex numero uno di Sif Italia e dal 7 marzo scorso presidente della società editrice. "Dalla fine dell'estate 2022, da quando cioè il manager aveva iniziato a far crescere la sua quota, e fino alla sua morte", si è suicidato il 5 agosto scorso, la Commissione nazionale per le società e la Borsa aveva avuto uno scambio con il 60enne, fa sapere una fonte all'Adnkronos. "Rispondeva, ma nei fatti non sanava il suo ritardo nei confronti del mercato", omettendo comunicazioni obbligatorie. Un elemento su cui la procura, titolare del fascicolo sull'istigazione al suicidio, indaga.

Pm indaga su omesse comunicazioni Ruffino, ipotesi abuso di mercato

La procura di Milano, in stretto contatto con la Consob, indaga quindi sulle omesse comunicazioni al mercato o sui ritardi nelle comunicazioni da parte di Ruffino. Lo si apprende da fonti vicine al fascicolo. L'ambito intorno al quale ci si muove è l'ipotesi di abuso di mercato: Ruffino avrebbe dovuto comunicare, nel corso degli ultimi mesi, il superamento di soglie rilevanti e da marzo (con la nomina a presidente) avrebbe dovuto fornire puntuali internal dealing su vendite e acquisti.

Una mancanza, come emerge dall'azione di transaction reporting della Commissione nazionale per le società e la Borsa, che potrebbe essere 'imputata' anche a Sif - che ha messo una 'pezza' con due internal dealing su acquisti fatti a giugno e luglio scorso - ma anche alla quotata Visibilia Editore, fondata dalla ministra del Turismo Daniela Santanché (non detiene nessuna quota, ndr), che a sorpresa, dopo la comunicazione Consob, ha ammesso - in una nota - "di avere ricevuto in data 4 agosto 2023, da parte degli azionisti Luca Giuseppe Reale Ruffino (morto suicida il 5 agosto scorso, ndr) e Sif Italia, società riconducibile a Luca Ruffino, comunicazione del superamento, congiuntamente da Sif Italia e Luca Ruffino, della soglia di rilevanza del 66,6%".

Sembrerebbe, ma è una pura ipotesi investigativa, "che abbiano voluto, in maniera concertata, mantenere nascosti questi fortissimi flussi di acquisto" - spiega una fonte all'Adnkronos - forse per non 'attirare l'attenzione' e ricadere in comunicazioni doverose, non necessariamente in un'opa obbligatoria (il legislatore ha regole meno stringenti per le negoziazioni che riguardano il mercato Egm). Intanto, la forte volatilità del titolo, in particolare nelle ultime settimane, fa nascere anche ulteriori valutazioni da parte degli uffici competenti, ma sembra ancora presto per ipotizzare il reato di insider trading.